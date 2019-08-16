https://static.news.ru/photo/d3ccf700-c0ed-11e9-921d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины сообщили о задержании семи человек. Их подозревают в причастности к хищению государственного и коммунального имущества на сумму свыше $59 млн.

По данным силовиков, преступная группа в течение 2017-2019 годов использовала поддельные документы и электронные ключи для доступа в Госреестр вещных прав на недвижимое имущество. Они завладели земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями.

Злоумышленники скрыли правонарушения при помощи судей Донецкой и Херсонской областей. Они получали положительные решения по гражданским делам, а на их основании регистрировали имущество, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что сотрудники СБУ задержали сбежавшего накануне израильского наркобарона Амоса Дова Сильвера. В ближайшее время он будет экстрадирован на родину в соответствии с украинским законодательством.