https://static.news.ru/photo/ef1f7110-5259-11ea-b76c-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Восемь первых свиданий» Фото: Студия «Квартал-95»

Комедийный художественный фильм «Восемь первых свиданий» был запрещён к показу и распространению на территории Украины. Данное решение было принято Государственным агентством страны по вопросам кино.

Одну из главных ролей в картине исполняет действующий президент Украины Владимир Зеленский. Также глава государства в процессе съёмок фильма выступил в роли продюсера и сценариста комедийной ленты.

Запрет на «Восемь первых свиданий» на Украине ввели ещё в 2019 году, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что из первой серии сериала «Слуга народа», который начал показывать ТНТ, была вырезана шутка про президента РФ Владимира Путина. Затем телеканал и вовсе отказался от трансляции сериала.

В ситкоме снялся нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, который сыграл Василия Голобородько. Герой Зеленского, когда стал президентом, пришёл в магазин за костюмом и часами. Помощник подсказал ему, что Путин носит часы марки Hublot (произносит их как «хубло»). Голобородько в ответ удивляется: «Путин — хубло?».