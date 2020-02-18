Комедийный художественный фильм «Восемь первых свиданий» был запрещён к показу и распространению на территории Украины. Данное решение было принято Государственным агентством страны по вопросам кино.
Одну из главных ролей в картине исполняет действующий президент Украины Владимир Зеленский. Также глава государства в процессе съёмок фильма выступил в роли продюсера и сценариста комедийной ленты.
Запрет на «Восемь первых свиданий» на Украине ввели ещё в 2019 году,
Ранее NEWS.ru сообщал, что из первой серии сериала «Слуга народа», который начал показывать ТНТ, была вырезана шутка про президента РФ Владимира Путина. Затем телеканал и вовсе отказался от трансляции сериала.
В ситкоме снялся нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, который сыграл Василия Голобородько. Герой Зеленского, когда стал президентом, пришёл в магазин за костюмом и часами. Помощник подсказал ему, что Путин носит часы марки Hublot (произносит их как «хубло»). Голобородько в ответ удивляется: «Путин — хубло?».
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