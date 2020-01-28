Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель объявил о желании посетить Донбасс в рамках усилий по урегулированию конфликта на востоке Украины.
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Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский назвал мир в Донбассе главной целью своего нахождения на посту главы государства. Зеленский пожелал, чтобы процесс мирного урегулирования закончился как можно скорей, однако признал, что в этом направлении «есть очень сложные вопросы».
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