https://static.news.ru/photo/4be5c150-41fd-11ea-8060-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель объявил о желании посетить Донбасс в рамках усилий по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Как передаёт ТАСС, Боррель озвучил свою инициативу во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина. Глава европейской дипломатии, в частности, отметил, что хотел бы посетить линию соприкосновения сил конфликтующих сторон. Возможные сроки своего визита в Донбасс Боррель не назвал.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский назвал мир в Донбассе главной целью своего нахождения на посту главы государства. Зеленский пожелал, чтобы процесс мирного урегулирования закончился как можно скорей, однако признал, что в этом направлении «есть очень сложные вопросы».