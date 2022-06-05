Глава Сербии Вучич обратится к нации из-за отмены визита Лаврова

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Александр Вучич

Глава Сербии Александр Вучич намерен 6 июня обратиться к нации с заявлением по поводу отмены визита главы российского МИД Сергея Лаврова. Обращение запланировано на 19:30 (20:30 мск), пишет ТАСС.

Оно будет посвящено закрытию Болгарией, Северной Македонией и Черногорией воздушного пространства для самолёта российского министра. О визите Сергея Лаврова в Сербию было заявлено в пятницу, 3 июня.

В ходе посещения страны были запланированы встречи российского министра с главой сербского МИД, председателем Народной скупщины и патриархом Сербским. Предполагалось, что стороны должны были более углубленно обсудить вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия, а также обменяться мнениями по ситуации в Балканском регионе и другим международным проблемам.

Ранее сообщалось, что Болгария, Черногория и Северная Македония не пропустят самолёт главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию, поскольку эти страны закрыли свое воздушное пространство. Визит российского министра в Белград, намеченный на 6–7 июня, находится на грани срыва.