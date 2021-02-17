Глава «Нафтогаза»: остановка «Северного потока — 2» — вопрос жизни и смерти

Остановка постройки газопровода «Северный поток — 2» является «вопросом жизни и смерти» для украинцев. Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
Соответствующее заявление Коболев
По мнению Андрея Коболева, в настоящее время, когда через Украину идёт транзит газа в европейские страны, украинская ГТС представляет собой часть системы обороны страны. Однако если география поставок газа в Евросоюз изменится — изменится и положение страны.
Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить «Северный поток — 2 » — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан, — написал Коболев.
Российский проект «Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода, общая мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод тянется от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии.
США активно выступают против реализации проекта, поскольку ранее намеревались продавать в Европу собственный сжиженный газ. Также враждебно настроены Украина и некоторые страны Европы.
Вашингтон в декабре 2019 года ввёл санкции против газопровода.
Ранее посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что вопрос реализации газопровода «Северный поток — 2» находится в самом центре энергетического диалога двух стран при обоюдной политической поддержке. Об этом писал NEWS.ru.