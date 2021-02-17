Глава «Нафтогаза»: остановка «Северного потока — 2» — вопрос жизни и смерти

https://static.news.ru/photo/9b147620-5ab8-11eb-a141-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Остановка постройки газопровода «Северный поток — 2» является «вопросом жизни и смерти» для украинцев. Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Соответствующее заявление Коболев разместил на своей странице в социальной сети Facebook. Глава компании считает, что завершение российского проекта газопровода сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией».

По мнению Андрея Коболева, в настоящее время, когда через Украину идёт транзит газа в европейские страны, украинская ГТС представляет собой часть системы обороны страны. Однако если география поставок газа в Евросоюз изменится — изменится и положение страны.

Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить «Северный поток — 2 » — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан, — написал Коболев.

Российский проект «Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода, общая мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод тянется от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии.

США активно выступают против реализации проекта, поскольку ранее намеревались продавать в Европу собственный сжиженный газ. Также враждебно настроены Украина и некоторые страны Европы.

Вашингтон в декабре 2019 года ввёл санкции против газопровода.

Ранее посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что вопрос реализации газопровода «Северный поток — 2» находится в самом центре энергетического диалога двух стран при обоюдной политической поддержке. Об этом писал NEWS.ru.