Глава Минздрава Британии Коффи ответила на критику после фото с сигарой

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Новоиспеченная вице-премьер и по совместительству глава минздрава Великобритании Терез Коффи в эфире радиостанции LBC призналась, что ее трудно назвать примером для подражания в вопросах соблюдения здорового образа жизни. Ранее пользователи Сети обнаружили фото министра с сигарой и бокалом вина. Британцы раскритиковали Коффи за ее нездоровые привычки, а также отметили ее тучность.

Я понимаю, что я не могу быть примером для подражания (в вопросах здоровья. — NEWS.ru), но я уверена, что глава службы здравоохранения и другие (работники здравоохранения. — NEWS.ru)... будут и дальше оставаться примерами для подражания в этом отношении, — заявила Коффи.

Глава минздрава подчеркнула, что несмотря на пагубные привычки, благодаря им у нее есть опыт в качестве пациента Национальной службы здравоохранения Британии. Коффи считает, что это позволит улучшить данную сферу.

Накануне Лиз Трасс вступила в должность премьера Великобритании, пообещав соотечественникам добиться роста экономики и справиться с последствиями энергетического кризиса, в котором «виновата» Россия. Также она пообещала заняться развитием инфраструктуры, созданием новых рабочих мест и добиться роста инвестиций. Сообщается, что назначением нового премьера в Британии довольны не все: 67% опрошенных не надеются, что новое правительство в силах предотвратить падение уровня жизни.