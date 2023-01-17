Глава Минобороны Болгарии: София не поставляла Киеву Т-72, С-300 и Су-25

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Министр обороны Болгарии Димитр Стоянов опроверг информацию о продаже Украине танков Т-72, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Болгарского национального телевидения. По его словам, Т-72 являются собственностью болгарской армии и не экспортировались за последний год.

В решении Народного собрания (парламента) четко сказано, что можно экспортировать для помощи Украине — [стрелковое] оружие и оборудование. Мы не экспортировали ни Т-72, ни комплексы С-300, ни МиГ-29, ни Су-25, — заявил министр.

Он уточнил, что стоимость военного оборудования, предоставленного Украине, подлежит возмещению из Европейского фонда. Стоимость гуманитарной помощи Украине, включающая каски, бронежилеты, аптечки и одежду, составляет около 7 млн левов ($5,5 млн).

Поводом для комментария Стоянова стала публикация Bloomberg, в которой перечислялись виды военной помощи Киеву от западных союзников. Болгарию называли одним из поставщиков Киеву Су-25 и Т-72. Информация о передаче Су-25 была опровергнута болгарским Минобороны накануне.

Ранее читатели болгарского издания «Факти» раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за призыв к другим странам поставлять ВСУ танки Leopard. Они предложили отправить Киеву коз вместо «леопардов». Один из читателей посоветовал властям Болгарии учитывать мнение граждан перед тем, как принимать решения о поставках оружия Киеву.