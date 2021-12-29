Глава МИД Венгрии заявил, что «Газпром» не нарушал договоров в Европе

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто рассказал в интервью RT о том, что никто в Европе не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны «Газпрома». При этом он отметил, что российский поставщик голубого топлива всегда выполняет свои обязательства, хотя с ним бывает непросто договориться.

«Газпром» всегда был надёжным партнёром Венгрии. <...> Все контракты и сроки, объёмы поставок были соблюдены. И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что «Газпром» нарушал свои обязательства по поставкам газа, — заявил он.

По словам дипломата, все жалобы европейских политиков продиктованы только нежеланием госкорпорации выделить дополнительные объёмы топлива. При этом, заметил Сийярто, этот вопрос относится к области коммерции, а не политики.

Я понимаю, что очень легко для политиков обвинить какую-то одну страну или человека, чтобы снять с себя ответственность. <...> Я знаю, что всё гораздо сложнее, чем некоторые европейские коллеги думают. Я из своего опыта могу сказать: с «Газпромом» договориться непросто, но если вы сделали это, можно быть уверенным, что всё будет выполнено, — подчеркнул министр.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным предложил обсудить дополнительные поставки российского газа в республику. Путин подтвердил договорённости, достигнутые в Сочи, и заверил сербского лидера, что Россия поставит необходимое количество топлива.