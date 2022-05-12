Глава ЛНР объяснил, когда республика присоединится к России Глава ЛНР Пасечник заявил, что решение о вхождении в состав России власти примут вместе с народом

Леонид Пасечник / Фото Администрация города Луганска/vk.com

После окончания боевых действий власти Луганской Народной Республики будут принимать решение о вхождении в состав России вместе с гражданами страны, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, слова которого приводит ТАСС. При этом он подчеркнул, что первоочередной задачей является освобождение своей территории.

Безусловно, мы вместе это решим, вместе с народом. Хотя своё решение мы приняли ещё в мае 2014 года, когда мы все проголосовали за объединение с Российской Федерацией. Но для начала надо освободить свои территории, — сказал Пасечник.

Он добавил, что республике предстоит большой путь по восстановлению экономики. По его словам, деньги не вкладывались в экономику страны долгие годы. Дороги не строились с 80–90-х годов прошлого века, в ветхом состоянии находятся водопроводная система и электросети, продолжил Пасечник.

Накануне стало известно, что Народная милиция ЛНР при поддержке Вооружённых сил России перешла на административную границу республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что решающим моментом операции стала зачистка города Попасная от бойцов ВСУ. Отмечается, что по ходу наступления российские военные уничтожили 120 украинских солдат, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей.