Глава Харьковской области заявил об ударах ВС России по региону Глава Харьковской области Синегубов предупредил жителей о новых ударах ВС России

Фото: МО РФ

Российские войска наносят удары по Харькову и области, сообщил в своем Telegram-канал глава обладминистрации Олег Синегубов. Он призвал жителей не покидать укрытий.

Внимание! Жители Харькова и области, снова наносятся удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях! — написал Синегубов.

О групповом ударе в ночь на 22 мая по объектам на территории аэропорта Днепр сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, все цели атаки были достигнуты и объекты уничтожены.

Двумя днями ранее боевые расчеты РСЗО «Торнадо-Г» 1-й гвардейской танковой армии ЗВО сорвали попытку ВСУ провести ротацию личного состава в ЛНР. По двум целям, предоставленным разведкой, расчеты выпустили по десять реактивных снарядов. Российское руководство при этом выразило удивление, что противник вышел на позиции, которые уже были пристреляны российскими войсками.