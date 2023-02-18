Бербок предложила Путину развернуться на 360 градусов Бербок предложила Путину развернуться на 360 градусов, чтобы изменить политику

Фото: IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности предложила президенту России Владимиру Путину развернуться на 360 градусов в вопросе ведения своей политики, сообщает телеканал «Звезда». Пользователи соцсетей раскритиковали немецкого чиновника за абсурдное высказывание.

Если Путин решит, что завтра он меняет свой курс на 360 градусов — весь мир будет счастлив, — сказала немецкий дипломат.

Одного из пользователей соцсетей шокировал факт, что «ими руководят идиоты». Другой юзер под ником lilian37458552 утверждает, что у главы дипведомства ФРГ проблемы с математикой.

Рекордсменом по количеству абсурдных высказываний среди высокопоставленных людей в мировом сообществе является президент США Джо Байден. Американский лидер однажды допустил оговорку, когда сообщил во время саммита в Саудовской Аравии, что чтит «эгоизм» американских солдат на Ближнем Востоке. Вероятно, глава Белого дома спутал два похожих слова — selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).

Кроме того, он однажды неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина. Он также путал слова «вакцинация» и «эскалация», не раз оговаривался, называя неправильно Ирак и Иран. Несколько раз Байден также называл вице-президента США Камалу Харрис главой государства.