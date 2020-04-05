Глава Еврокомиссии: нам нужен план Маршалла

https://static.news.ru/photo/e88dbc96-7746-11ea-bbb3-fa163e074e61_660.jpg Урсула фон дер Ляйен Фото: Thierry Monasse/Global Look Press

Европейский союз после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет нуждаться в масштабных инвестициях, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Нам нужен план Маршалла для Европы, — отметила политик.

По её словам, нужно инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы избежать катастрофы в будущем. Но нынешний кризис, отметила она, создаст чувство единства у европейских наций. А вскоре Старый Свет опять будет «твёрдо стоять на ногах», сообщает Deutsche Welle.

США приняли в 1948 году план Маршалла, цель которого состояла в финансовой помощи Европе, разрушенной из-за Второй мировой войны.

Как писал NEWS.ru, ранее распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что ситуация в мировой экономике хуже, чем в ходе кризиса 2008-2009 годов.