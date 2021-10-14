Глава ЕЕК сообщил о росте числа теорий заговора из-за пандемии

За последний год теории заговора, обвиняющие евреев в возникновении пандемии коронавируса или использовании её последствий для собственной выгоды, получили широкое распространение. Об этом рассказал президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор. Его слова приводит пресс-служба ЕЕК.

За прошедший год получили широкое распространение теории заговора, суть которых сводится к тому, что евреи, еврейский народ или Государство Израиль стоят за пандемией или наживаются на ней, проводя широкомасштабную кампанию вакцинации, — сказал Кантор в ходе выступления на пленарном заседании Международного форума в Мальмё, посвящённого сохранению памяти о холокосте и борьбе с антисемитизмом.

Он также выразил обеспокоенность увеличением антисемитизма и экстремизма в мире. Глава конгресса отметил, что особенно подвержены воздействию дезинформации антисемитского толка молодые люди.

Международный форум в Мальмё должен был состояться в октябре 2020 года, спустя 75 лет после освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), но был отложен. На мероприятии собрались руководители государств и правительств, эксперты и представители гражданского общества из почти 50 стран мира.

Ранее о том, что антисемитизм превращается в политический мейнстрим в странах Европы, где, казалось бы, устроенный гитлеровцами холокост привил вечную «вакцину» против этого вируса, предупредила канцлер Германии Ангела Меркель.