Глава ДНР Пушилин проголосовал за присоединение республики к России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин проголосовал на референдуме по вопросу вхождения частично признанной республики в состав России. Свою волю он выразил на одном из придомовых участков, где работала выездная комиссия. Пушилин поставил галочку в графе «да», продемонстрировал бюллетень на камеру, а затем опустил его в опечатанную урну.

Как долго мы этого ждали, — прокомментировал политик, складывая бюллетень.

Ранее, объявляя начало референдума на территории ДНР, Пушилин заявил о «возвращении домой». По его словам, жители республики ждали этого восемь лет, это было «главным мотивом всех дел и сражений». Он также предположил, что присоединение ДНР пойдет на пользу и России, которая «прирастет непокоренным Донбассом».

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях стартовали утром 23 сентября. Голосование будет продолжаться пять дней — до 27 сентября. Беженцы из этих регионов, которые в настоящее время находятся на территории РФ, также могут выразить свою волю. Для них в ряде российских городов открываются пункты для голосования