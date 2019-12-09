Новый верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель полагает, что Европе необходимо чаще вести диалог с позиции силы.
Политик считает, что это способствовало бы «более мирному, состоятельному и справедливому миропорядку». Боррель подчеркнул, что у Евросоюза есть выбор — быть игроком в противостоянии РФ, КНР и США или же стать площадкой для этой игры.
Он отметил, что Европа должна действовать и, в случае необходимости, оказывать противодействие, а не только быть в состоянии реагировать на проблемы,
Ранее Боррель заявил, что санкции в отношении России необходимо сохранить до тех пор, пока Москва не изменит своё поведение. По его мнению, российская сторона является хорошим примером того, что для понимания мира и выработки единой позиции нужна способность понимать различные точки зрения, писал NEWS.ru.
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