https://static.news.ru/photo/ca40f108-1a6d-11ea-b2be-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель полагает, что Европе необходимо чаще вести диалог с позиции силы.

Политик считает, что это способствовало бы «более мирному, состоятельному и справедливому миропорядку». Боррель подчеркнул, что у Евросоюза есть выбор — быть игроком в противостоянии РФ, КНР и США или же стать площадкой для этой игры.

Он отметил, что Европа должна действовать и, в случае необходимости, оказывать противодействие, а не только быть в состоянии реагировать на проблемы, сообщает Deutsche Welle.

Ранее Боррель заявил, что санкции в отношении России необходимо сохранить до тех пор, пока Москва не изменит своё поведение. По его мнению, российская сторона является хорошим примером того, что для понимания мира и выработки единой позиции нужна способность понимать различные точки зрения, писал NEWS.ru.