Глава делегации РФ в Вене назвал сроки взятия Артемовска Глава делегации РФ в Вене: Артемовск будет взят под контроль в ближайшее время

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска в ближайшее время замкнут кольцо окружения вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут) и возьмут город, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, об этом свидетельствует активное продвижение российских войск в данном регионе.

Войска продвигаются квадрат за квадратом, Бахмут в ближайшее время будет абсолютно точно взят, кольцо захлопывается, — сказал Гаврилов.

Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин признал ситуацию в Артемовске критической, в том числе из-за перерезания всех доступных путей поставок, и предположил, что украинские войска рано или поздно оставят город, В свою очередь советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский сказал, что украинские войска, которые в последние месяцы участвуют в ожесточенных боях в районе Артемовска, могут провести «стратегическое отступление» из города. Телеканал CNN также сообщил, что положение украинских войск под Артемовском значительно хуже, чем официально признают в Киеве.