https://static.news.ru/photo/ff1be65c-4665-11ea-a4e9-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Nils Jorgensen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установит более жёсткие правила освобождения людей, осуждённых за связанные с терроризмом преступления. Политик пообещал, что изменения будут носить фундаментальный характер.

Эти меры будут основываться на действиях, которые мы уже предприняли. Содержать таких людей за решёткой правильно, — цитирует Reuters слова министра внутренних дел королевства Прити Патель.

2 февраля на одной из улиц Лондона на людей напал вооружённый 25-сантиметровым ножом Судеш Амман. Он ранил двух человек, после чего был застрелен полицией. Амман недавно вышел из тюрьмы, отсидев лишь половину срока. Его приговорили к заключению в 2018 году за распространение публикаций террористического характера и хранение террористических документов.

Ранее власти Британии заявляли, что лишат террористов права на условно-досрочное освобождение. Правительство страны хочет сажать преступников минимум на 14 лет за серьёзные правонарушения, писал NEWS.ru.