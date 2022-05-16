Германия захотела отказаться от российской нефти до эмбарго Евросоюза Bloomberg: власти ФРГ планируют отказаться от нефти из России до эмбарго Евросоюза

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Немецкие власти планируют отказаться от российской нефти до конца года, не дожидаясь консенсуса партнёров по Европейскому союзу в вопросе коллективного эмбарго, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на немецких чиновников. Отмечается, что Германия не откажется от своего плана, даже если Европа не сможет прийти к единому мнению по этому вопросу. По сведениям журналистов, канцлер ФРГ Олаф Шольц твёрдо «намерен продвигать свой национальный план» санкционного давления на Россию.

Германия планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если Европейский союз не сможет договориться о введении коллективного эмбарго в своём следующем пакете санкций, — сказано в публикации.

В настоящее время против эмбарго выступает руководство Венгрии, так как доля импорта российской нефти в этой стране превышает 80%.

Американское руководство столкнулось с новым «энергетическим кошмаром» из-за роста цен на газ в Соединённых Штатах, ранее написало издание Politico. В публикации отмечается, что скачок цен на энергоресурс угрожает дальнейшим ростом инфляции в стране. Автор статьи уточнил, что стоимость природного газа в США выросла до самого высокого уровня за более чем десятилетие. Издание указывает на то, что увеличение стоимости привело к удорожанию всех аспектов жизни американцев: от отопления дома и приготовления пищи до производства удобрений, химикатов и оптовой торговли электроэнергией.