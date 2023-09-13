Генерал ВСУ раскритиковал отчеты Зеленского о контрнаступлении Генерал ВСУ: отчеты Зеленского о контрнаступлении неоправданно оптимистичны

Фото: Marcus Golejewski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского относительно текущей ситуации на фронте слишком оптимистичны, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Фабрика новостей». Он отметил, что украинский лидер описывает ситуацию так, будто Киев уже «почти победил», в то время как на самом деле ситуация не такая радужная.

Достаточно оптимистично говорит президент, но я не знаю, кто пишет ему эти тексты, в определенных моментах у меня возникает беспокойство, — заявил Сергей Кривонос.

Он также отметил, что президенту не стоит рассчитывать на деморализацию в российских вооруженных силах, так как речь идет об опытной и хорошо обученной армии. Генерал Кривонос подчеркнул, что важно рассматривать ситуацию с учетом реальных обстоятельств и не недооценивать потенциал противника.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Украина потеряет значительные территории в том случае, если боевые действия в стране будут продолжаться. При этом он считает, что урегулировать конфликт сможет только Москва, и исключительно на своих условиях. Он также указал, что президенту РФ Владимиру Путину известно, на что готов пойти Запад ради достижения собственных целей в Восточной Европе.