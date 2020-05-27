ГБР Украины вызвало на допрос Порошенко из-за вывоза картин

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало на допрос экс-президента Петра Порошенко. Причиной стали вывезенные из страны картины.
В частной коллекции Порошенко находились работы Айвазовского, Сурикова, Репина и Глазунова. Всего из страны вывезли 43 картины.
На данный момент неизвестно, где они находятся. Порошенко даст показания в качестве свидетеля,
Ранее NEWS.ru писал, что экс-президент Украины ответил на обвинения в контрабанде картин. По его словам, они были вывезены на законных основаниях.
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