ГБР Украины вызвало на допрос Порошенко из-за вывоза картин

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что администрации самопровозглашённых ДНР и ЛНР будут ликвидированы после того, как киевская власть установит контроль на территории Донбасса.

Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде, — отметил политик в эфире телеканала ATR. По его словам,...