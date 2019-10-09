https://static.news.ru/photo/58cd45de-ea99-11e9-bc25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Abraham/imago-images.de/Global Look Press

Устроивший стрельбу в немецком городе Галле совершил нападение на турецкое кафе.

По словам очевидцев, он начал стрелять по витрине заведения и попытался кинуть туда пиротехническое изделие, передаёт n-tv . В результате ЧП никто не пострадал.

В результате произошедшего в Галле были убиты два человека. Злоумышленник стрелял из автомата и бросил на кладбище гранату. По информации местных СМИ, несколько человек были ранены. ЧП произошло в самый важный иудейский праздник Йом-Киппур, обязывающий верующих держать строгий пост и не работать.

Как писал News.ru, посольство РФ в ФРГ находится в контакте с полицией и проверяет, пострадали ли россияне. Один подозреваемый уже задержан.