Устроивший стрельбу в немецком городе Галле совершил нападение на турецкое кафе.
По словам очевидцев, он начал стрелять по витрине заведения и попытался кинуть туда пиротехническое изделие, передаёт
В результате произошедшего в Галле были убиты два человека. Злоумышленник стрелял из автомата и бросил на кладбище гранату. По информации местных СМИ, несколько человек были ранены. ЧП произошло в самый важный иудейский праздник Йом-Киппур, обязывающий верующих держать строгий пост и не работать.
Как писал News.ru, посольство РФ в ФРГ находится в контакте с полицией и проверяет, пострадали ли россияне. Один подозреваемый уже задержан.
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