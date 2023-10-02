Стало известно об инфекциях солдат ВСУ, устойчивых к лечению антибиотиками FT: раненые солдаты ВСУ заражены инфекциями, устойчивыми к антибиотикам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Раненые украинские военнослужащие заразились инфекциями, устойчивыми к лечению с помощью антибиотиков, пишет Financial Times. По данным газеты, с начала спецоперации на Украине случаи таких заражений зафиксированы не только в самой стране, но и в других частях Европы, куда были доставлены солдаты ВСУ на лечение. FT утверждает, что человек мог подцепить инфекцию не только в украинских больницах, но и в местах пребываний украинских беженцев в других странах.

В начале этого года в одном из американских военных госпиталей в Германии врачи, обследовав раненого украинского солдата, сделали тревожное открытие. Его инфекция была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам, — говорится в сообщении.

В начале сентября два батальона Вооруженных сил Украины госпитализировали из-за опасного инфекционного заболевания — «болезни легионеров», или легионеллеза. Бойцы этих батальонов принимали участие в боях на Купянском направлении.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины на Сватовско-Кременском участке фронта страдают от нехватки питьевой воды и качественной еды. По его словам, у военнослужащих все чаще диагностируют пищевые отравления и диарею.