ФРГ приняла к сведению протест Украины по турбине для «Северного потока» ФРГ приняла к сведению протест Украины по возврату турбины для «Северного потока»

Фото: IMAGO/Christian Ditsch/Global Look Press

Бундестаг, парламент Германии

Правительство Германии приняло к сведению требование Киева отменить решение о возврате турбины Siemens для «Северного потока», однако вряд ли сможет помешать этому, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман. По ее словам, которые приводит РИА Новости, при принятии решения власти руководствовались тем, что санкции ЕС не затрагивают транзит газа и не должны наносить ЕС больше вреда, чем России.

Мы приняли это к сведению. Но ситуация такая, что санкции ЕС не затрагивают транзит газа, — сказала Хоффман.

Ранее Министерство энергетики Украины призвало власти Канады не возвращать турбину Siemens для «Северного потока», которую Оттава задержала после ремонта. По мнению сотрудников министерства, решение об отправке турбины в Германию противоречит целостности санкций против России.

Однако впоследствии стало известно, что агрегат будет отправлен по морю сначала в Германию, а затем уже в Россию, его транспортировка может занять около двух недель. Таким образом, техника может прибыть в Россию уже после окончания технических работ на «Северном потоке», которые пройдут до 21 июля. Еще несколько дней может уйти на установку агрегата, после чего прокачка газа по «Северному потоку» должна увеличиться минимум на 20%, то есть до 100 млн кубометров в сутки.