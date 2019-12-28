https://static.news.ru/photo/e0cfe04e-2ab9-11ea-bd5a-fa163e074e61_660.jpg Франко Фраттини Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о визите на дачу Путина в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Зная, что я очень люблю животных, Путин привёл с собой свою чудесную, очень симпатичную собаку — чёрного лабрадора Конни. И пока мы беседовали, она всё время сидела у камина, между нами, — процитировало Франко Фраттини агентство.

Экс-министр сообщил, что был дважды на этой даче. На одной из встреч российский лидер рассказал Франко Фраттини о программе по сохранению амурского тигра, вид которого в то время считался вымирающим. Сейчас проект уже закончен, а популяция тигров находится в безопасности.

Кроме того, Франко Фраттини отметил, что у него осталось много хороших впечатлений от этих визитов.

Ведь можно быть крупным лидером, но личный, человеческий аспект всегда остаётся исключительно важным и интересным, — приводит слова бывшего министра РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет дачи, а есть только государственная дача. В материале речь шла о резиденции в Сочи.