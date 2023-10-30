Франция начнет депортировать радикальных исламистов в Россию МВД Франции: Париж депортирует 39 россиян, приверженных радикальному исламу

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Франции начнут процедуру депортации 39 россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу, заявил глава МВД республики Жеральд Дарманен в эфире радиостанции RMC. По его словам, Париж ждет согласия Москвы принять их.

Власти РФ дали ответ, идентифицировав этих граждан. Мы начнем процедуру их депортации, как только власти РФ дадут согласие их принять, — отметил он.

В начале октября 20-летний мужчина чеченского происхождения с ножом напал на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас на севере Франции. СМИ писали, что во время атаки преступник прокричал: «Аллах Акбар!» Один человек погиб, еще трое получили ранения. Полиция задержала злоумышленника. В то же время у другой школы задержали брата нападавшего. Выяснилось, что они входят в список радикальных исламистов, за которыми ведется слежка для предотвращения терактов. Всего по делу о теракте было задержано около 10 человек, включая двоих белорусов.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон на срочном совещании поручил задействовать до семи тысяч военных. Они будут осуществлять охрану порядка на улицах городов страны. На территории страны введен максимальный уровень террористической угрозы.