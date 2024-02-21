Финские пограничники предложили навсегда закрыть два КПП на границе с РФ Yle: погранслужба Финляндии предлагает навсегда закрыть КПП «Париккала» и «Инари»

Фото: IMAGO/Minna Raitavuo/Global Look Press

Российско-финляндская граница

Пограничная служба Финляндии предлагает окончательно закрыть два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией, сообщает Yle. Речь о КПП «Париккала» и «Лиекса-Инари», через которые раньше перевозили лес.

По данным издания, движения через них нет уже несколько лет — первый закрыт из-за европейских санкций, второй — из-за прекращения импорта древесины. При этом отмечается, что местные власти выступают против идеи об окончательном их закрытии, надеясь, что когда-нибудь эти переходы станут международными.

Ранее глава финского кабмина Петтери Орпо сообщил, что правительство Финляндии не может открыть пропускные пункты на границе с Россией, так как считает ситуацию в приграничных районах «серьезной и тревожной». Он добавил, что также необходимо проработать меры по борьбе с незаконным пересечением границы. По его словам, речь идет не о сотнях, а о тысячах человек.

Финляндия начала закрывать КПП в середине ноября 2023 года. В Хельсинки тогда заявили, что Россия содействует ближневосточным и африканским мигрантам в пересечении границы. С 30 ноября по 14 декабря не работали все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ. Позднее были открыты несколько переходов, однако вскоре Финляндия вновь заблокировала пропуск до 11 февраля 2024 года.