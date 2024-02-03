Финляндия отказалась открывать пограничные пункты с Россией Премьер Орпо: Финляндия не может открыть границу с Россией

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Правительство Финляндии не может открыть пропускные пункты на границе с Россией, так как считает ситуацию в приграничных районах «серьезной и тревожной», заявил глава финского кабмина Петтери Орпо в эфире телеканала Yle. Он добавил, что также необходимо проработать меры по борьбе с незаконным пересечением границы.

Насколько мы понимаем, за восточной границей находятся люди, цель которых — нелегально приехать в Финляндию, — заявил Орпо.

По его словам, речь идет не о сотнях, а о тысячах человек. В связи с этим, отметил Орпо, финская сторона не может отменить закрытие границы, но также должна подготовить меры по противодействию ее нелегальному пересечению.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на действия Хельсинки заявила, что Финляндия пренебрегает демократией в угоду линии на противостояние Москве. По ее словам, финская сторона только на словах готова следовать демократическим принципам.

Ограничения на границе должны были быть сняты 11 февраля. Первое закрытие КПП на восточной границе с Финляндией произошло в середине ноября 2023 года. Тогда в Хельсинки заявили, что Россия якобы содействует ближневосточным и африканским мигрантам в пересечении границы. С 30 ноября по 14 декабря не работали все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ. Позднее были открыты несколько переходов, однако вскоре Финляндия вновь заблокировала пропуск до 11 февраля 2024 года.