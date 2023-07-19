Финляндия ответила на закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге Финляндия с 1 октября отзовет разрешение на деятельность генконсульства России в Турку

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Здание консульства России в Турку

Власти Финляндии решили отозвать разрешение на работу генконсульства России в городе Турку, сообщается на сайте президента страны. Канцелярия главы государства пояснила, что это является ответом на закрытие финского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Президент Республики и Министерский комитет по иностранным делам и политике безопасности определили, что в качестве контрмеры Финляндия должна отозвать разрешение на деятельность генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года, — говорится в сообщении.

В канцелярии добавили, что посол России в стране уже уведомлен о данном решении. Кроме того, отмечается, что МИД Финляндии готовит обширный юридический анализ особого статуса Аландский островов и в его ходе будет обсуждаться статус консульства России на этой территории.

В начале июля МИД России сообщил об отзыве согласия на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Дипмиссия должна прекратить свою работу с 1 октября. В ведомстве пояснили, что это является ответом на «конфронтационные действия Хельсинки» после объявления об ужесточении режима въезда для россиян, которые владеют собственностью в стране.