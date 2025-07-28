Евросоюз не сможет выполнить данное Трампу обещание о $600 млрд Politico: Евросоюз не способен инвестировать в экономику США обещанные $600 млрд

Евросоюз не сможет гарантировать выполнение обязательства перед президентом США Дональдом Трампом о $600 млрд инвестиций в американскую экономику, пишет Politico со ссылкой на источники. По данным издания, эти средства должны были поступить исключительно из частного сектора, который не контролируется Брюсселем.

ЕС как государственный орган не может этого гарантировать. Все зависит от намерений частных компаний, — сообщил изданию неназванный источник в Еврокомиссии.

Сумма $600 млрд была согласована после консультаций с бизнес-ассоциациями и корпорациями. Однако эксперты сомневаются в реалистичности таких планов, поскольку Брюссель не может указывать частным компаниям, сколько им инвестировать в американскую экономику.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил NEWS.ru, что торговая сделка США и Евросоюза содержит нереалистичные условия. По его словам, обещания о крупных инвестициях и закупках энергоносителей выглядят сомнительно на фоне экономических проблем Европы. Он отметил, что европейцы обещают далекие от реалий цифры президенту США Дональду Трампу, чтобы удовлетворить запросы американского руководства.