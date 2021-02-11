Европейский парламент призвал приостановить запуск Белорусской АЭС

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Европарламент (ЕП) принял резолюцию, предлагающую Еврокомиссии (ЕК) работать над приостановкой запуска Белорусской АЭС. В тексте документа говорится, что ЕП должен тесно сотрудничать с Минском и временно прекратить процесс ввода в эксплуатацию атомного объекта, пока не будут приняты все необходимые меры по повышению безопасности и не будут выполнены рекомендации ЕС, сделанные по итогам стресс-тестов.

Также ЕП предлагает ЕК приостановить торговлю электричеством с РБ, чтобы гарантировать, что произведённая на БелАЭС энергия не попадёт европейским государствам. Резолюцию приняли подавляющим большинство голосов — её поддержали 642 депутата из 692 принимавших участие в обсуждении.

В середине января Минэнерго Белоруссии сообщило о выведении первого энергоблока на максимальную мощность. В министерстве уточнили, что тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность — 1170 МВт. На этом уровне мощности на энергоблоке продолжатся статические и динамические испытания.

Атомная электростанция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт является российско-белорусским проектом. Она возведена неподалёку от города Островец в Гродненской области. В октябре 2020-го состоялся пуск ядерного реактора. Ожидается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, а второй — в мае 2022-го.