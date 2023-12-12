Европейцы поддержали вступление Украины в ЕС Guardian: европейцы открыты для вступления Украины в Евросоюз

Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Большинство жителей Евросоюза поддерживают вступление Украины в Союз, сообщает издание The Guardian со ссылкой на результаты опроса, проведенного Европейским советом по международным отношениям. Согласно полученным аналитиками данным, больше всего Киев поддерживают жители Дании и Польши. Против вступления Украины в ЕС выступают австрийцы.

Авторы исследования отмечают, что вступление Украины в Евросоюз поддерживают 50% жителей Дании и 47% поляков. Мнения немцев и румынов по данному вопросу разделились. Так, 37% жителей Германии поддерживают вступление Украины в сообщество, 39% опрошенных же выступают против данной инициативы. В Румынии мнения разделились на 32% и 29% соответственно.

По данным Европейского совета по международным отношениям, к другим кандидатам на вступление в Евросоюз отношение более прохладное. Так, около 51% участников опроса выступают против присоединения Турции к объединению. Вступление Албании, Косово, Грузии, Молдавии и Черногории в ЕС поддерживают менее 30% европейцев.

Опрос проводился в период с 7 по 19 ноября 2023 года. Участие в нем приняли свыше 6,1 тысячи европейцев. Большинство из них проживают в Дании, Польше, Германии, Румынии, Франции и Австрии.

Глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри ранее выступил против проведения переговоров о членстве Украины в ЕС. По его словам, Киев не готов к присоединению, так как ему предстоит сделать еще много шагов.