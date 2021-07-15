Еврокомиссия захотела судиться с Польшей и Венгрией из-за прав ЛГБТ

Европейская комиссия может подать в суд на власти Польши и Венгрии из-за нарушения прав представителей ЛГБТ. Об этом сообщает РИА Новости.

Возмущение Еврокомиссии вызывает создание в ряде регионов Польши зон, «свободных от ЛГБТ». Европейские структуры готовы лишить страну финансирования из-за ущемления прав сексуальных меньшинств. Венгрия «провинилась» перед Брюсселем в том, что на законодательном уровне запретила пропагандировать среди несовершеннолетних материалы о смене пола и гомосексуальности.

У двух государств есть два месяца, чтобы ответить на претензии Европейской комиссии. Если этого не произойдёт, то они получат так называемое мотивированное мнение, а ещё одним этапом станет обращение в Суд Европейского союза.

7 июля председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен уже заявляла, что организация может задействовать средства по защите принципов и основополагающих договорённостей, если Венгрия не исправит ситуацию с антигейским законом. Вице-президент ЕК Вера Юрова считает, что принятый венграми закон не может противоречить праву человека на свободу самовыражения.

По законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ в Венгрии нельзя показывать лицам младше 18 лет материалы, которые могут поощрять изменение пола или гомосексуальность. Законопроект предусматривает запрет на участие в программах для несовершеннолетних либо в съёмках школьных учебных материалов представителей ЛГБТ-сообществ.