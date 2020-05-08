Европа

Еврокомиссия рекомендовала членам ЕС сохранить границы закрытыми

19:37, 08 мая 2020 13
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия призвала продлить до 15 июня запрет на свободное перемещение внутри Шенгенской зоны. Государства Европейского Союза закрыли границы из-за пандемии COVID-19.

Продлить ограничения на необязательные путешествия внутри Евросоюза до 15 июня, — цитирует ТАСС заявление организации.

Как писал NEWS.ru, Финляндия и Чехия приготовились открыть границы уже в мае. Ослабление противокоронавирусных режимов началось во многих странах Евросоюза. Тем не менее, по прогнозу французского президента Эммануэля Макрона, транспортные ограничения внутри Шенгенской зоны сохранятся как минимум до осени.

Еврокомиссия предрекла ЕС сильнейший экономический спад со времён Великой депрессии.

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