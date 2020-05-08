Еврокомиссия рекомендовала членам ЕС сохранить границы закрытыми

Еврокомиссия призвала продлить до 15 июня запрет на свободное перемещение внутри Шенгенской зоны. Государства Европейского Союза закрыли границы из-за пандемии COVID-19.
Продлить ограничения на необязательные путешествия внутри Евросоюза до 15 июня, — цитирует ТАСС заявление организации.
Как писал NEWS.ru, Финляндия и Чехия приготовились открыть границы уже в мае. Ослабление противокоронавирусных режимов началось во многих странах Евросоюза. Тем не менее, по прогнозу французского президента Эммануэля Макрона, транспортные ограничения внутри Шенгенской зоны сохранятся как минимум до осени.
Еврокомиссия предрекла ЕС сильнейший экономический спад со времён Великой депрессии.
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