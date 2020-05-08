Еврокомиссия рекомендовала членам ЕС сохранить границы закрытыми

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Луганской области. Он посетил мемориальный комплекс «Украина — освободителям» в посёлке Меловое, расположенном на российско-украинской границе.

Глава государства также установил лампадки возле скульптуры — солдата, который снимает головной убор перед родной землёй, а к его груди прижалась освобождённая из нацистского плена женщина. Рядом с памятником расположена...