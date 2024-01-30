«Это огромная сумма!»: Орбан призвал Евросоюз не выделять Украине €50 млрд Орбан призвал Евросоюз не связываться четырехлетними обязательствами по Украине

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Европейскому союзу не следует связывать себя четырехлетними обязательствами, в рамках которых Украине передадут €50 млрд в качестве финансовой помощи, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Le Point. По его словам, складывающаяся ситуация создает впечатление, что руководству ЕС все равно на мнение народа. Результаты европейских выборов, которые пройдут в июне, также перестают иметь значение, считает он.

Через пять месяцев в Европе пройдут выборы. Мы полностью пренебрегли бы мнением европейцев, приняв сегодня решение, которое связывает Европу на четыре года и требует огромной суммы! Как будто мнение народа не имеет никакого значения, как и результат европейских выборов в июне, — заявил Орбан.

Премьер-министр подчеркнул, что Венгрия не поддерживает предложение Евросоюза о выплате €50 млрд Украине. Вместе с тем он заявил о готовности Будапешта пойти на компромисс и согласовывать выделение траншей Киеву каждый год.

Отдельное внимание Орбан также уделил слухам о том, что руководство Евросоюза планирует подорвать экономику Венгрии из-за ее несогласия с позицией объединения по Украине. По словам премьер-министра, он не сомневается в подлинности слухов, так как Брюссель может пойти на такой шаг. Он отметил, что такое развитие событий приведет к «Армагеддону» в стране.

Премьер-министр Венгрии ранее заявил, что конфликт на Украине может быть разрешен исключительно дипломатическим путем. По его словам, именно исходя из этой позиции Венгрия голосует против выделения Киеву €50 млрд, так как эти деньги пойдут на «военное решение вопроса».