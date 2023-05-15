Еще одна европейская страна получила ракетные комплексы HIMARS Польша получила первые пусковые установки ракетного комплекса HIMARS

Фото: Capt. Ian Sandall/Keystone Press Agency/Global Look Press

HIMARS

Польша получила две первые пусковые установки американского ракетного комплекса HIMARS, заявил глава Минобороны страны Мариуш Блащак на торжественной церемонии прибытия транспортного самолета, трансляцию ведет польское телевидение TVP. Он отметил, что ракетные комплексы будут переданы на вооружение 1-й бригаде артиллерии 16-й механизированной дивизии на северо-востоке страны.

Сегодня мы принимаем в Войско польское первые HIMARS, — сказал Блащак.

14 мая министр сообщал, что в следующем году польская армия также получит американские истребители F-35.

Издание Military Watch Magazine ранее отмечало, что американские военные и эксперты в области оружия недоумевают, как российским военным удается так точно сбивать снаряды РСЗО HIMARS. По данным издания, боеприпасы для американских РСЗО становятся все менее эффективными, однако причина специалистам неясна.

По мнению авторов материала, в случае развязывания полномасштабной войны установки HIMARS и аналогичные системы будут более уязвимы, поскольку удары будут наноситься по спутникам США. Как пишет MWM, российские войска пока не сбивают американские спутники, хотя у них есть возможности для этого.