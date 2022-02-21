ЕС завершил работу над санкциями против России

Члены Евросоюза завершили работу над санкциями против России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, в критической ситуации состоится экстренная встреча глав МИД, где они будут представлены, сообщает ТАСС.

Работа над санкциями завершена, они готовы, — сказал Боррель перед встречей глав МИД ЕС.

Он добавил, что ЕС приветствует все дипломатические инструменты, которые только возможны, для урегулирования ситуации на Украине.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад готов ударить Россию «по самому слабому месту» в случае её вторжения на Украину. Она уточнила, что речь идёт о новых экономических санкциях, в результате которых страна окажется «практически отрезана от международных финансовых рынков». Помимо прочего, фон дер Ляйен подчеркнула, что экономические ограничения коснутся всех производимых товаров, требующихся Москве для модернизации и диверсификации экономики, которые она не сможет заменить.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. В частности, Bloomberg сообщил, что оно произойдёт 15 февраля. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом «вторжении» РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем, 17 февраля, американская газета Politico отметила, что «российское вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.