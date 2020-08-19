ЕС введёт санкции против значительного числа должностных лиц Белоруссии

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Евросоюз в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов». Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Заявление было сделано на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС.

Скоро мы введем санкции в отношении значительного числа официальных лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов в Белоруссии, — цитирует Мишеля ТАСС.

Кроме того, продолжил глава Евросовета, Евросоюз изучит возможность включения президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список.

После выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа и на которых в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко, страну захлестнули акции протеста. Несогласные с результатами подсчёта голосов граждане вышли на улицы. По данным ЦИК, действующий президент набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

19 августа главы государств и правительств 27 стран ЕС собрались на экстренный саммит из-за ситуации в Белоруссии. Мероприятие было созвано по инициативе Польши и Литвы, оно проходит в видеоформате. В этот же день сторонники белорусской оппозиции, проживающие в Бельгии, устроили акцию протеста против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мероприятие прошло перед зданием Европейской комиссии.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала лидеров стран Европы не признавать результаты президентских выборов в республике. Она считает, что голосование было сфальсифицированным. В новом видео Тихановская на английском языке обратилась к лидерам ЕС.

Как писал NEWS.ru, в Белоруссии появилось «народно-патриотическое движение».