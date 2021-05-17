ЕС на год продлил санкции за кибератаки

https://static.news.ru/photo/a2135952-b74a-11eb-b7c6-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Совет ЕС продлил действие режима санкций за киберпреступления в отношении россиян. Он будет применяться до 18 мая 2022 года, говорится в распространённом заявлении Евросоюза.

Рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки против стран-участниц, третьих стран или международных организаций, принят Евросоюзом 17 мая 2019 года. Через 14 месяцев — 30 июля 2020 года — были введены первые ограничения.

Они коснулись четырёх граждан России и одной организации. Осенью прошлого года в санкционный список попали ещё два физических и одно юридическое лицо из России.

Подобный список может быть утверждён только при единогласной поддержке 27 государств ЕС.

Ранее стало известно, что Сербия не будет присоединяться к «антироссийской истерии», пока ей руководит президент Александр Вучич. Об этом заявил глава МВД Сербии Александр Вулин в ходе визита в Россию. Он подчеркнул, что рад тому, что Москва и Белград сотрудничают. По его мнению, у России можно многому научиться, в том числе по вопросам обеспечения кибербезопасности.