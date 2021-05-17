ЕС на год продлил санкции за кибератаки

Совет ЕС продлил действие режима санкций за киберпреступления в отношении россиян. Он будет применяться до 18 мая 2022 года, говорится в распространённом заявлении Евросоюза.
Рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки против стран-участниц, третьих стран или международных организаций, принят Евросоюзом 17 мая 2019 года. Через 14 месяцев — 30 июля 2020 года — были введены первые ограничения.
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Подобный список может быть утверждён только при единогласной поддержке 27 государств ЕС.
Ранее стало известно, что Сербия не будет присоединяться к «антироссийской истерии», пока ей руководит президент Александр Вучич. Об этом заявил глава МВД Сербии Александр Вулин в ходе визита в Россию. Он подчеркнул, что рад тому, что Москва и Белград сотрудничают. По его мнению, у России можно многому научиться, в том числе по вопросам обеспечения кибербезопасности.