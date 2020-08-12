ЕС может ввести жёсткие санкции против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/3b5e14bc-dc8b-11ea-baf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Еврокомиссии Вириниюс Синкявичюс заявил, что власти ЕС обсуждают введение против Минска жёстких санкций за силовое подавление акций протеста.

Об этом сообщает «Интерфакс». По словам Синкявичюса, самыми эффективными мерами против властей Белоруссии, ответственных за фальсификацию итогов выборов и насилие, могут стать индивидуальные санкции, но страны Евросоюза обдумывают «разные варианты».

Мы уже видим такие предложения, что, скорее всего, нужно будет дать очень жёсткий ответ на действия Белоруссии после выборов, — подчеркнул чиновник.

Ранее о том, что ЕС не считает президентские выборы в Белоруссии ни свободными, ни справедливыми, объявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Дипломат также допустил введение санкций против Минска.

Акции протеста в Белоруссии начались вечером 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. В ходе разгона манифестантов белорусские силовики применяли спецсредства — дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская выехала из страны, в настоящий момент она находится в Литве.

Как писал NEWS.ru, к 12 августа общее количество задержанных на акциях протеста достигло шести тысяч человек.