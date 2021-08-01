ЕС может предоставить политическое убежище спортсменке Тимановской

Члены Евросоюза рассматривают возможность предоставления политического убежища белорусской спортсменке Кристине Тимановской, которую 1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с Олимпиады в Токио на родину. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции RFI.

По его словам, страны ЕС изучают возможность о предоставлении политического убежища Тимановской в ближайшие дни или недели.

Я думаю, это то, что может сделать Европа, — сказал Бон.

Скандал с Тимановской вспыхнул после её критики в адрес спортивных чиновников из Белоруссии. Легкоатлетка приехала в Токио, чтобы выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Когда оказалось, что белорусской команде не хватает спортсменок для участия в эстафете 4×400 метров, в состав включили Тимановскую, не известив её об этом. Легкоатлетке это не понравилось. Её решили вернуть на родину досрочно, однако в аэропорту она обратилась за помощью к японской полиции.

Как стало известно ранее, Тимановская провела ночь в отеле, расположенном в токийском аэропорту Ханэда.