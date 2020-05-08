ЕС и Великобритания 11 мая возобновят переговоры об отношениях после Brexit

Представители Великобритании и Евросоюза 11 мая начнут очередной раунд переговоров об отношениях между Лондоном и Брюсселем после выхода Соединённого Королевства из состава ЕС.
Как
Великобритания рассчитывает до конца года договориться о соглашении о свободной торговле. В противном случае после завершения переходного периода она будет торговать с ЕС по условиям и тарифам Всемирной торговой организации, что, как считают эксперты, резко негативно скажется на экономике Соединённого Королевства.
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 1 февраля. Переходный период, в течение которого Лондон и Брюссель будут сохранять старый формат экономических отношений, закончится 31 декабря 2020 года.
Как сообщал NEWS.ru, 5 мая Великобритания начала переговоры о свободной торговле с США.
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