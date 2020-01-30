https://static.news.ru/photo/77dc0dde-4340-11ea-8d1b-fa163e074e61_660.jpg Елизавета II и принц Уэльский Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская королева Елизавета II провела экстренное совещание со своим старшим сыном принцем Чарльзом. Предметом их беседы стал скандал вокруг среднего сына монаршей особы, принца Эндрю.

Оба выразили надежду, что герцог Йоркский сможет вернуться к общественной жизни, однако на фоне последних новостей это выглядит всё менее вероятным, сообщает издание The Sun со ссылкой на близкий к королевской семье источник.

Как писал NEWS.ru, американский прокурор Джеффри Берман сообщил, что власти США обращались к юристам сына Елизаветы II, так как хотели допросить их клиента, но встреча с принцем Эндрю так и не состоялась. Такое заявление озадачило и разозлило принца Йоркского. В ноябре 2019 года он говорил о готовности, в случае необходимости, сотрудничать с представителями любых правоохранительных органов, ведущих расследование дела покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинённого в вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией.