https://static.news.ru/photo/60f9cb1c-3290-11ea-a84c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com

Источники в Букингемском дворце сообщили, что королева Великобритании Елизавета II испытывает большое разочарование, узнав о решении своего внука принца Гарри и его супруги актрисы Меган Маркл сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.

По данным инсайдеров, герцог и герцогиня не посоветовались с семьёй прежде чем объявить в соцсети о своём решении жить на две страны — Англию и Соединённые Штаты, и работать, чтоб стать материально независимыми. В канцелярии монарха отметили, что, несмотря на желание герцога и герцогини Сассекских «найти иной подход», дискуссии с ними находятся на ранней стадии и проработка ряда вопросов займёт время, пишет Times.

Издание отмечает, что решение принца Гарри и Меган Маркл жить в двух странах не имеет прецедентов в монаршей семье, так как её члены обязаны присутствовать на официальных и благотворительных мероприятиях.

Как сообщал NEWS.ru ранее, 9 января у супруги принца Уильяма герцогини Кембриджской Кэтрин день рождения. По традиции она всегда устраивает праздник раньше. Сначала принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили воскресную службу в Сандрингемской церкви, куда съехались и некоторые друзья герцогов Кембриджских. После богослужения вся компания отправилась в загородную резиденцию Анмер-Холл, где и прошло празднование торжества. Однако на празднике по случаю дня рождения Кейт Миддлтон не было принца Гарри и Меган Маркл. Это несколько обескуражило гостей, так как Миддлтон очень дружна с братом своего мужа.