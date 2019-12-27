Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

По меньшей мере три предполагаемых члена «подразделения 29155» в составе Главного управления Генштаба (ГРУ) совершили в общей сложности четыре поездки в Барселону в период с ноября 2016-го по декабрь 2017 года.

По данным испанской газеты El Pais, речь идёт о Денисе Сергееве, Алексее Калинине и Михаиле Опрышко. Издание сообщает, что Сергеев прилетел в столицу Каталонии 5 ноября 2016 года прямым рейсом из Москвы по документам на имя Сергея Федотова. Он вернулся в Россию через шесть дней, но не из Барселоны, а из Женевы. 29 сентября 2017 года он вернулся в Испанию накануне каталонского референдума о независимости и пробыл там лишь 19 часов. Страну он покинул на поезде утром 30 сентября.

Калинин и Опрышко побывали в Барселоне по одному разу. Первый прилетел в город 14 декабря 2016 года по документам на имя Алексея Никитина. В Россию он вернулся 17 декабря рейсом из Рима. Газета утверждает, что Калинина считают одним из самых активных членов ГРУ. Присутствие мужчины было установлено не только в Европе, но и в Китае, Турции, Израиле и ОАЭ. Михаил Опрышко посетил Каталонию в декабре 2017 года, как долго он пробыл на территории Испании, издание не уточняет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил испанскому политику Жозепу Боррелю, что ему ничего не известно о появившейся в некоторых СМИ информации о расследовании возможной работы в Каталонии российских спецслужб, писал NEWS.ru.

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