https://static.news.ru/photo/8243bf50-28ac-11ea-9850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

По меньшей мере три предполагаемых члена «подразделения 29155» в составе Главного управления Генштаба (ГРУ) совершили в общей сложности четыре поездки в Барселону в период с ноября 2016-го по декабрь 2017 года.

По данным испанской газеты El Pais, речь идёт о Денисе Сергееве, Алексее Калинине и Михаиле Опрышко. Издание сообщает , что Сергеев прилетел в столицу Каталонии 5 ноября 2016 года прямым рейсом из Москвы по документам на имя Сергея Федотова. Он вернулся в Россию через шесть дней, но не из Барселоны, а из Женевы. 29 сентября 2017 года он вернулся в Испанию накануне каталонского референдума о независимости и пробыл там лишь 19 часов. Страну он покинул на поезде утром 30 сентября.

At least three suspected Russian spies traveled to Barcelona between November 2016 and December 2017, according to information obtained by @el_pais and @bellingcat . All three belong to an elite military group known as Unit 29155 https://t.co/qrrlQRN86Y — El País in English (@elpaisinenglish) December 27, 2019

Калинин и Опрышко побывали в Барселоне по одному разу. Первый прилетел в город 14 декабря 2016 года по документам на имя Алексея Никитина. В Россию он вернулся 17 декабря рейсом из Рима. Газета утверждает, что Калинина считают одним из самых активных членов ГРУ. Присутствие мужчины было установлено не только в Европе, но и в Китае, Турции, Израиле и ОАЭ. Михаил Опрышко посетил Каталонию в декабре 2017 года, как долго он пробыл на территории Испании, издание не уточняет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил испанскому политику Жозепу Боррелю, что ему ничего не известно о появившейся в некоторых СМИ информации о расследовании возможной работы в Каталонии российских спецслужб, писал NEWS.ru.