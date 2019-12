По данным испанской газеты El Pais, речь идёт о Денисе Сергееве, Алексее Калинине и Михаиле Опрышко. Издание сообщает , что Сергеев прилетел в столицу Каталонии 5 ноября 2016 года прямым рейсом из Москвы по документам на имя Сергея Федотова. Он вернулся в Россию через шесть дней, но не из Барселоны, а из Женевы. 29 сентября 2017 года он вернулся в Испанию накануне каталонского референдума о независимости и пробыл там лишь 19 часов. Страну он покинул на поезде утром 30 сентября.

At least three suspected Russian spies traveled to Barcelona between November 2016 and December 2017, according to information obtained by @el_pais and @bellingcat . All three belong to an elite military group known as Unit 29155 https://t.co/qrrlQRN86Y