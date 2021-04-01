Эксперт рассказал, почему для Берлина важен запуск «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/8e72fe12-9309-11eb-aa67-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov /Global Look Press

Страх экономического кризиса заставляет власти Германии сражаться за «Северный поток — 2» до конца как внутри страны, так и на мировой арене. Такое мнение высказал генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Немецкие экологи из партии «Зелёных» традиционно противостоят строительству газопровода, но даже успех на предстоящих в этом году выборах вряд ли сподвигнет их к тому, чтобы отказаться от реализации проекта «Северного потока — 2».

Они тоже не сумасшедшие люди и прекрасно видят, что ФРГ является европейским и мировым лидером по ценам на электричество из-за того, что там используется много ВИЭ, которые значительно дороже традиционных источников. С этим необходимо что-то делать, тем более солнечные панели и ветряки нестабильны, с точки зрения выработки электроэнергии, — приводит ФБА «Экономика сегодня» слова Правосудова.

Он также выразил уверенность в том, что проект в скором времени удастся завершить, несмотря на противодействие со стороны США и отдельных политических сил в Евросоюзе.

Давно понятно, что «Северный поток — 2» не бросят: газопровод реализован больше чем на 90%. Его однозначно достроят, пусть и проекту активно мешали, создавая санкционные риски и другие трудности, — отметил эксперт.

Как сообщал NEWS.ru, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии отклонило протест природоохранных организаций Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы против строительства «Северного потока — 2». Природозащитники требовали от ведомства отозвать ранее выданное разрешение на завершение укладки труб газопровода.