https://static.news.ru/photo/48af0e60-328a-11ea-8015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

После принятия президентом Украины ряда законодательных изменений на фоне угрозы распространения коронавируса политика государства станет другой. Таким мнением поделился с журналистами бывший глава Национального банка страны Сергей Арбузов.

Сначала эксперт высказался относительно закона о банковском деле, согласно которому упрощается процедура ликвидации банков. Данная правовая норма, по мнению Арбузова, вводится для того, чтобы бизнесмен Игорь Коломойский не смог вернуть себе ПриватБанк.

Далее экс-глава Нацбанка прокомментировал закон о рынке земли, согласно которому запуск указанного рынка передвинулся почти на год — с 1 октября 2020 года на 1 июля 2021 года. За этот проект уже проголосовали 259 парламентариев, против него выступили 24 депутата Верховной рады.

По словам Арбузова, голосование по названным законам было бы невозможно без режима эпидемии. Также он считает, что «монокоалиция Зеленского лопнула». Как отметил бывший руководитель Нацбанка, президент Украины поссорился с Коломойским именно по поводу закона о банках.

Широкая коалиция — это абсолютно новая реальность для Зеленского, и это отразится теперь на всех его решениях и планах. Говоря о законе о рынке земли, можно сделать вывод, что Украина будет продавать землю не на рыночных условиях, находясь в зависимости от внешних кредиторов, — цитирует Арбузова SM-News.

Как ранее писал NEWS.ru, решение Верховной рады открыть рынок сельхозземель ударит по рейтингу президента Украины Владимира Зеленского. Это, в свою очередь, может привести к обострению политического противостояния в стране.