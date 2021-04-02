Эксперт рассказал о последствиях отказа Украины от электричества из РФ

https://static.news.ru/photo/58ce2062-93b7-11eb-b736-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запрет на импорт электроэнергии не избавит Киев от зависимости от Москвы в энергетической сфере, но может обернуться дестабилизацией внутри страны, а также ростом импорта угля и газа. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Если украинцы считают, что наше электричество для них вредно, то пусть поднимут импортные пошлины, но это приведёт к росту цен на внутреннем рынке и обернётся протестными настроениями, — приводит ФБА «Экономика сегодня» слова Юшкова.

Так он прокомментировал слова председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, назвавшего поставки электричества из РФ и Белоруссии «энергетической войной». Цель этой «войны», по его мнению, уничтожение угольных и урановых шахт вместе с тепловыми электростанциями через занижение цены на импортное электричество.

В случае ввода импортных пошлин или отказа от российской электроэнергии украинцам придётся вырабатывать больше собственной генерации, но в таком случае Украине нужно будет импортировать больше газа или угля, — заявил Юшков.

Он добавил, что и угледобывающие предприятия Украины не выиграют от запрета на импорт электричества, так как повышение цен на электроэнергию не приведёт к увеличению генерации на украинских ресурсах.

Как писал NEWS.ru, в начале марта исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко во время онлайн-встречи с литовским коллегой Дайнюсом Крейвисом заявил, что энергосистема Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году. В январе 2021 года Витренко высказывался за ограничение импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии и выступал за отсоединение от энергосистемы с этими странами.