Абсурдная идея украинских властей по переименованию страны появилась от отчаяния, пытаясь повысить градус украинского патриотизма. Об этом «Царьграду» рассказал руководитель политической редакции издания Андрей Перла.

На Украине в окрестностях тамошней власти собрались люди, которые всерьёз верят в речи англосаксов. Про демократию, борьбу с русской угрозой и тиранией, про европейский шлях и всякие такие вещи, — отмечает эксперт.

Украинские власти чувствуют, что их хозяева из-за океана к ним охладели, и теперь всеми силами стараются показать то, чему их научили, повышая градус украинского патриотизма и поддерживая повестку борьбы с Россией, считает Перла.

К сожалению, в Вашингтоне уже не верят в те слова про демократию, которые они сами же постоянно говорят. И они бросают своих вассалов из-за того, что боятся каких-то внутренних причин, а украинцы же просят их остаться, но безуспешно, резюмировал журналист.

Ранее пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украине нужно сменить название на Русь-Украину.