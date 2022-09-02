Экс-замсекретаря СНБО заявил о сотнях тысяч погибших украинцев Экс-замсекретаря СНБО Кривонос: Украина с 24 февраля потеряла сотни тысяч погибшими

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что с начала спецоперации РФ украинские безвозвратные потери исчисляются сотнями тысяч, сообщает издание «Страна». Он также обвинил в бездейсвтии власти страны.

Я четко понимаю, что то, что мы выстояли в феврале, марте и апреле – это как раз не потому, что власть что-то делала, а потому что народ самоорганизовался и делал, не ожидая никаких команд. И это как раз наше большое достижение, и это наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших – за что они погибли? — заявил он.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в июне заявил, что ежедневно ВСУ терпят серьёзные потери личного состава. Согласно его данным, каждый день погибает около 100 человек, еще 500 получают ранения. Президент Украины Владимир Зеленский предоставлял схожие данные о потерях, однако в июле он уже утверждал, что ежедневные потери украинских войск составляют порядка 30 человек убитыми и 250 человек ранеными. При этом он отказался называть общее число потерь с момента начала специальной операции.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что после начала специальной военной операции погибло около девяти тысяч украинских военнослужащих. Такую цифру Залужный озвучил 22 августа в ходе форума «Защитники. Перекличка».