https://static.news.ru/photo/36e89482-4e3a-11ea-910b-fa163e074e61_660.jpg Андрей Парубий Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственное бюро расследований допросило депутата фракции «Европейская солидарность» Андрея Парубия по делу о препятствовании избирательному праву. По версии следователей, это имело место во время выборов в Верховную раду в 2019 году.

При этом сам политик заявил, что не мешал избирательному процессу, а, наоборот, был на страже его законности.

Я как председатель Верховной рады Украины обращался в правоохранительные органы с требованием установить, находились ли на Украине в течение последних пяти лет соратник Януковича Андрей Клюев, а также Ренат Кузьмин и Анатолий Шарий. И, соответственно, — имеют ли они право участвовать в выборах, — пояснил Парубий в Facebook.

Он напомнил, что Центризбирком зарегистрировал их кандидатами в депутаты и лишь после запроса установил, что у этих людей «нет юридических оснований для баллотирования». Нардеп назвал это личным достижением.

Уголовное производство против Парубия было возбуждено летом 2019 года.

Как писал NEWS.ru, ранее политик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский под давлением стран Запада готов принять закон об амнистии ополченцев из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.